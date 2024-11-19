Полиция нашла водителя, сбившего в Пскове 11-летнюю девочку

16:33, 19 ноября 2024, ПАИ

Сотрудники полиции установили личность водителя, сбившего 11-летнего ребёнка и скрывшегося с места ДТП в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установить личность водителя сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Пскову смогли с помощью системы «Безопасный город».

Ранее сообщалось, что 18 ноября 2024 года около 17:14 у дома № 145 на улице Ипподромной неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода, девочку 2013 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка в тяжёлом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение.