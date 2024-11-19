Спортплощадку отремонтируют в деревне Лющик Бежаницкого округа

18:08, 19 ноября 2024, ПАИ

Спортивная площадка в деревне Лющик Бежаницкого округа будет отремонтирована по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом глава муниципалитета Елена Иванова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В рамках ремонта планируется выполнить демонтаж покрытия старой площадки, ремонт ограждения, устройство бесшовного травмобезопасного резинового покрытия. Кроме того, будут установлены: стойки для игры в баскетбол и волейбол, ворота для минифутбола и скамейки. Рядом с площадкой запланировано обустройство велопарковки.

Ранее администрация Бежаницкого района подала заявку на участие в конкурсном отборе проектов благоустройства сельских территорий в рамках государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая успешно прошла конкурсный отбор. Ремонт спортплощадки будет осуществлен в летний период.

Напомним, 8 ноября глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова приняла присягу.