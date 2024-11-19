Напавшего с ножом на пенсионера великолучанина заключили под стражу

19:37, 19 ноября 2024, ПАИ

Великолукский городской суд избрал для 23-летнего великолучанина меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.

Напомним, 7 ноября во дворе на улице Некрасова 64-летний мужчина получил ножевое ранение от неизвестного лица. Позже подозреваемый был установлен в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «д», «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия).