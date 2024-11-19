Мастер-класс по созданию открытки ко Дню матери пройдёт в Доме молодёжи Пскова
Мастер-класс по созданию открытки ко Дню матери пройдёт в Доме молодёжи 22 ноября, сообщается в группе «Доброволец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
В мероприятии смогут принять участие дети участников СВО и псковская молодёжь. Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра добровольчества Анна Филиппова. Под её руководством участники создадут открытки-сувениры в технике художественной аппликации, а после смогут вручить их своим мамам.
Мастер-класс будет проходить по адресу Конная, 2, начало в 17:00. Регистрация проходит на портале добро.рф.
Участникам предлагают подготовить фотографии своих мам, которые можно распечатать во время мастер-класса и использовать для открыток.
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