Мастер-класс по созданию открытки ко Дню матери пройдёт в Доме молодёжи Пскова

21:11, 19 ноября 2024, ПАИ

Мастер-класс по созданию открытки ко Дню матери пройдёт в Доме молодёжи 22 ноября, сообщается в группе «Доброволец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии смогут принять участие дети участников СВО и псковская молодёжь. Мастер-класс проведёт специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра добровольчества Анна Филиппова. Под её руководством участники создадут открытки-сувениры в технике художественной аппликации, а после смогут вручить их своим мамам.

Мастер-класс будет проходить по адресу Конная, 2, начало в 17:00. Регистрация проходит на портале добро.рф.

Участникам предлагают подготовить фотографии своих мам, которые можно распечатать во время мастер-класса и использовать для открыток.