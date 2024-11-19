Выборы в детсовет прошли в Пустошкинском районе

22:27, 19 ноября 2024, ПАИ

Выборы в шестой созыв Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области состоялись в Пустошкинском районе сегодня, 19 ноября. Мероприятие проходило в большом зале администрации района, пишет районная газета «Вперёд».

В мероприятии приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Встреча началась с подведения итогов работы районной команды.

На пост нового представителя в детсовете были выдвинуты две кандидатуры – Дарья Башлыкова и Анна Бурлакова. Кандидаты представили презентации своих инициатив, где рассказали, почему именно они достойны попасть в детский совет, а также что хотят сделать, будучи представителями. Каждого кандидата поддержала своя группа.

После выступлений кандидатов Наталия Соколова посоветовала всем ребятам больше общаться вживую и читать, а вот телефон использовать реже, чтобы не вырабатывать привычку прятаться за экранами.

После презентации состоялись выборы нового представителя. Ребятам раздали бюллетени, которые нужно было заполнить и опустить в урну для голосования. После этого избирательная комиссия подвела подсчёт голосов. При участии ТИК Пустошкинского района ребята сделали свой выбор, и представителем Пустошкинского района в шестом созыве Детского общественного совета в Псковской области стала Дарья Башлыкова.

Отметим, что 19 декабря Детскому общественному совету исполнилось пять лет. Ныне действующий и новоизбранные представители Пустошкинского района приглашены на мероприятия, посвящённые этой дате, в Псков.

«Благодарю активистов органов ученического самоуправления, советов старшеклассников образовательных организаций, достойно представляющих район на конкурсах, форумах, марафонах различного уровня. Детсовет-60 от души поздравляю с пятилетним юбилеем!» – сказал активистам глава района Юрий Кравцов.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен в Псковской области посетила Себежский район.