В Пскове полицейские потушили загоревшийся автомобиль около АЗС
Загоревшийся автомобиль потушили полицейские недалеко от автозаправочной станции в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Вечером экипаж ОСР ДПС УМВД России по Псковской области в составе инспектора лейтенанта полиции Аркадия Фёдорова и стажёра по должности инспектора Даниила Кротова возвращался в областное управление Госавтоинспекции после несения службы. Сотрудники полиции увидели, что посреди дороги около АЗС горит легковой автомобиль Peugeot, а владелец пытается его потушить с помощью огнетушителя.
Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно сообщили об этом в группу управления нарядами городского УМВД России для вызова пожарных и бригады скорой помощи. Оценив обстановку, Аркадий Фёдоров и Даниил Кротов изолировали автомобиль на безопасное расстояние от АЗС, а также от припаркованного вдоль дороги транспорта.
Вначале они тушили возгорание с помощью огнетушителя, который был в их служебном автомобиле. Но затем полицейские стали останавливать проезжающие мимо машины, чтобы водители оказали содействие в ликвидации пожара, а именно предоставили имеющиеся у них средства тушения.
«Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции огонь удалось локализовать ещё до приезда спасателей. Владелец автомобиля искренне поблагодарил полицейских, которые своевременно пришли ему на помощь», – отметили в пресс-службе и подчеркнули, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Ранее сообщалось, что псковские пожарные вынесли из горящего дома четверых детей. Подробности читайте здесь.
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