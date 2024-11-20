В Пскове полицейские потушили загоревшийся автомобиль около АЗС

09:44, 20 ноября 2024, ПАИ

Загоревшийся автомобиль потушили полицейские недалеко от автозаправочной станции в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером экипаж ОСР ДПС УМВД России по Псковской области в составе инспектора лейтенанта полиции Аркадия Фёдорова и стажёра по должности инспектора Даниила Кротова возвращался в областное управление Госавтоинспекции после несения службы. Сотрудники полиции увидели, что посреди дороги около АЗС горит легковой автомобиль Peugeot, а владелец пытается его потушить с помощью огнетушителя.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно сообщили об этом в группу управления нарядами городского УМВД России для вызова пожарных и бригады скорой помощи. Оценив обстановку, Аркадий Фёдоров и Даниил Кротов изолировали автомобиль на безопасное расстояние от АЗС, а также от припаркованного вдоль дороги транспорта.

Вначале они тушили возгорание с помощью огнетушителя, который был в их служебном автомобиле. Но затем полицейские стали останавливать проезжающие мимо машины, чтобы водители оказали содействие в ликвидации пожара, а именно предоставили имеющиеся у них средства тушения.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции огонь удалось локализовать ещё до приезда спасателей. Владелец автомобиля искренне поблагодарил полицейских, которые своевременно пришли ему на помощь», – отметили в пресс-службе и подчеркнули, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

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