О необходимости осваивать актуальные медиаформаты заявил губернатор Псковской области

12:05, 20 ноября 2024, ПАИ

Для успешного противостояния дезинформации Запада важно оперативно осваивать современные цифровые инструменты и актуальные медиаформаты, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пленарной сессии на V Псковском международном медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

Например, искусственный интеллект и нейросети помогут лучше и быстрее выполнять работу, а значит, быть актуальнее для целевой аудитории, обратил внимание глава региона.

В рамках медиафорума пройдет несколько мастер-классов, которые помогут сориентироваться в трендах, добавил он.

«А как дополнительный бонус – не забывайте, что все наши СМИ очень внимательно читают за границей. Даже муниципальные газеты, которые особенно быстро отражают мнения людей на местах. Так вот, стоит держать в уме, что ваше влияние распространяется на тех, кто анализирует эту информацию. Если вы будете успешно и быстро осваивать цифровые форматы, показывать наши успехи, наших выдающихся людей – это тоже будет расходиться сарафанным радио даже среди недружественной аудитории», – заключил губернатор.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

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