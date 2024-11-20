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Политика

Никакие изменения в политической обстановке не отменят того, что мы должны усиливать самих себя – Михаил Ведерников

Никакие изменения в политической обстановке не отменят тот факт, что россияне должны усиливать, прежде всего, самих себя. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пленарной сессии на V Международном псковском медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Коллеги, никто не может заглянуть в будущее. Мы можем только анализировать тренды и стараться быть на шаг впереди там, где это возможно. Но что ещё важнее – это вне зависимости от обстоятельств сохранять принципы и усваивать уроки», – отметил глава региона.

Он также сказал, что нельзя забывать ничего из того, что преподнёс мир за последние годы.

«С холодной головой мы должны чётко понимать: никакие изменения в политической обстановке не отменят тот факт, что мы должны усиливать, прежде всего, самих себя. Наш Русский мир, наше большое общество, наши ценности – всё это в тяжёлый момент остаётся единственным, на что можно действительно опереться. И они должны быть правильными, сильными и понятными, чтобы наши друзья и союзники могли без опаски найти защиту и убежище под нашим флагом. Соответственно, мы тоже должны делать всё возможное, чтобы укрепить это и для себя, и для последующих поколений», – сказал Михаил Ведерников.

Это объективные требования ко всем, кто встретился и справляется с уникальным вызовом информационной войны, подчеркнул он.

«Мы получили ценный урок, и должны сделать из него долгосрочные выводы», – заключил глава региона.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем специальном сюжете.

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