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Эксперт на V Псковском медиафоруме: Контентом правят вертикальные видео

Контентом правят вертикальные видео, заявил лектор российского общества «Знание» Александр Гуков. Речь об этом шла на первой секции «Медиа и социальные сети: как привлечь читателя в информационном шуме» на V Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира».

Фото: ПАИ

«Сегодня никто не делится постами - это моветон, все делятся видео, причем речь о вертикальных видео. К тому же невозможно выпросить «лайки» на текстово-графический пост, а на видеоконтент люди активно ставаят «лайки». Больше всего комментируют как раз вертикальные видео. Их же больше всего смотрят - около полутора часов в день. Вертикальные видео имеют самую хорошую «досматриваемость» - около 50%. Читателя можно приучать к любой продолжительности видео, если медиа выпускает интересный контент. Будут смотреть и пятиминутные ролики, если там заинтересовывающий сторителлинг», - подчеркнул Александр Гуков.

Он также добавил, что в трендах вертикальных видео - юмор, контент про искусство, человеческие истории и любой другой интеллектуальный контент. «Не надо думать, что массовые видео должны деградировать в плане наполнения. При этом качество видео стоит на втором месте. Не нужно закупать супердорогие камеры, хватает обычного смартфона. Но чем ярче запакован видеоконтент, тем лучше. В этом смысле хорошо «заходят» зацикленные видео», - пояснил Александр Гуков.

Эксперт также отметил, что люди не смотрят видео без сторителлинга, ролики с копированными трендами, «стерильные» видео с умолчаниями и вне действительного контекста. «Плюс видео не должно ничего навязывать: ни стиля, ни мнения. Молодёжь это категорчески не терпит. И ещё сегодня совсем не занята ниша блогеров-«гангстеров», то есть людей, которые смело, ярко и оригинально подают новости, выражают своё отношение к происходящему», - добавил Александр Гуков.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60». Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем сюжете.

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