Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

12:17, 20 ноября 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 19 ноября в 7:35 произошло задымление в подъезде двухэтажного дома на улице Юбилейной в Неелово-2. Оперативно прибывшие пожарные обнаружили очаг возгорания в подвале и ликвидировали открытое горение на площади три квадратных метра. Спасены пять человек, четверо из них – дети. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, в 9:37 произошёл пожар в деревне Нижние Горки Порховского района, загорелись хозяйственные постройки. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке летней кухни. Пожарным удалось не допустить распространения огня, спасти жилой дом и домашних животных.