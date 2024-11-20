Медиа должны вовлекать читателей в создание новостей – эксперт на Псковском медиафоруме

10:39, 20 ноября 2024, ПАИ

Медиа должны придумывать интерактивы для своих читателей, вовлекая их в создание новостей, уверен лектор Российского общества «Знание» Александр Гуков. Речь об этом шла на первой секции «Медиа и социальные сети: как привлечь читателя в информационном шуме» на V Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира».

«Нужно, в частности, сосредоточиться на том, чтобы придумать, как сделать так, чтобы читатели сами генерировали контент для медиа. Буквально отдельного человека на это посадить. Читатели могут присылать вам фото и видео, он потом ими без конца будет делиться со всеми своими друзьями. На «лужу во дворе» от читателя ваши подписчики будут реагировать активнее, к тому же у людей будет складываться ощущение, что они стали вашими соредакторами и вообще «не последние люди». Ещё можно использовать QR-код как шлюз из офлайна в онлайн, например для газет, для того чтобы читатель мог оставить комментарий под вашими новостями в паблике вашего печатного СМИ», – предложил Александр Гуков.

Эксперт отметил, что для взаимодействия с читателями важно понимать, кто является целевой аудиторией медиа, какой контент она потребляет и когда. «Например, молодёжь лучше всего потребляет контент после 23:00, люди среднего возраста – в обед, когда одной рукой держишь вилку, второй листаешь новости», – отметил Александр Гуков.

Он также добавил, что есть беспроигрышные новости с лайфхаками вроде тех, что рассказывают, как получить кредит, как получить налоговый вычет.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60». Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем сюжете.