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Культура

Выставка японской гравюры откроется в Псковском музее-заповеднике 29 ноября

Выставка японской гравюры XVIII–XIX веков под названием «Картины изменчивого мира. Эпоха Эдо в России и Пскове» впервые откроется в Псковском музее-заповеднике 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Посетители смогут познакомиться с более чем сотней подлинных гравюр в жанре укиё-э, которые позволят окунуться «в прекрасный и загадочный мир Японии периода изоляции», отметили в музее.

На выставке будут представлены работы известных мастеров, таких как Кацусика Хокусай, Утагава Куниёси, Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и других.

Ранее более подробно о выставке рассказала директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

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