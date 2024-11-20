Андрей Мошков и Наталия Соколова организуют личный приём жителей Псковской области

15:52, 20 ноября 2024, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова организуют совместный личный приём жителей региона по вопросам нарушения прав детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Приём приурочен ко Дню правовой помощи детям. Всего на него записались 26 граждан.

Напомним, что в Псковской области проходит неделя правовой помощи детям. В рамках неё Наталия Соколова провела приёмы в муниципалитетах Псковской области.