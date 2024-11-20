В Пскове затопило набережную
Ольгинскую набережную затопило в Пскове, передает корреспондент ПАИ.
Напомним, сегодня в Псковской области прогнозируют сильный ветер и налипание снега на провода.
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