О работе в условиях ЧС в Брянской области рассказала директор телерадиокомпании

16:39, 20 ноября 2024, ПАИ

О работе в условиях ЧС в Брянской области рассказала директор телерадиокомпании «Брянская губерния» Мария Сергиенко на круглом столе «Журналистика в период СВО». Мероприятие прошло в рамках V Псковского международного медиафорума сегодня, 20 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы максимально пытаемся информировать население и делать это спокойно. Жизнь продолжается. Мы говорим о жизни, о её трудностях и в первую очередь о героях», – отметила она.

Мария Сергиенко также подчеркнула, что губернатор Брянской области Александр Богомаз лично делает объезд всех укреплений на границе и берёт с собой на выезды журналистов.

Директор телерадиокомпании также заметила важность того, чтобы подобная работа по освещению событий вышла на другой уровень и стала достоянием широкой общественности.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем специальном сюжете.