Как упростить жизнь с помощью нейросетей, рассказал эксперт

17:39, 20 ноября 2024, ПАИ

Сегодня нейросеть доступна абсолютно всем, что позволяет человеку с нуля и за короткий промежуток времени выполнить какую-либо задачу, рассказал лектор общества «Знание» Александр Гуков на лекции в рамках V Псковского международного медиафорума сегодня, 20 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Поисковики сегодня умирают, так как нейросети пришли им на замену. «Однако важно понимать, что искусственный интеллект – это не «решебник», а персональный помощник, который, в отличие от обычного поиска, объясняет, как получился тот или иной ответ», – считает эксперт.

Любой материал с помощью нейросети можно сделать в буквальном смысле за копейки. Спикер рассказал, что создал трейлер к популярной игре, потратив на это 18 копеек и минимум своего времени, тогда как заказать тот же ролик у специалиста стоило бы несколько тысяч рублей.

Лектор уверен: чтобы пользоваться нейросетью, человеку нужны не глубокие знания в программировании, а фантазия. Именно поэтому промт, инструкция для искусственного интеллекта, должен быть «тяжёлым». Его написанию надо уделить хотя бы пять минут, чтобы получить искомый результат. Чем подробнее промт, тем интереснее результат.

Не стоит бояться, что нейросеть заменит человека, отметил спикер. «Она никогда не напишет вам текст, который будет эмоциональным – это осталось за человеком и он ещё очень долгое время будет в этом лидировать. То, что написала нейросеть, человек всё равно должен переписать. Ближайшие полгода мы точно в безопасности», – заключил Александр Гуков.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

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