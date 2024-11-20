Сплочённость людей в период СВО отметила журналист из Курской области на Псковском медиафоруме

17:31, 20 ноября 2024, ПАИ

Сплочённость людей в период СВО отметила заместитель главного редактора газеты «Курьер» Курской области Анастасия Журюкина на круглом столе «Журналистика в период СВО». Мероприятие прошло в рамках V Псковского международного медиафорума сегодня, 20 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Наши люди ещё больше объединились, у нас и до этого были публикации о земляках, героях СВО, но сейчас большая нацеленность на победу», – отметила она.

Анастасия Журюкина также подчеркнула, что с 6 августа на территории Курской области аккредитовались 512 человек для освещения происходящих событий. В том числе и журналисты других стран.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем специальном сюжете.