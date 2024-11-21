Новогодний турнир по настольному теннису с призовым фондом 150 тысяч рублей пройдёт в Пскове
Открытый новогодний турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman с призовым фондом 150 тысяч рублей пройдёт в зале Псковского кооперативного техникума 14 декабря, сообщили ПАИ в клубе Nordman.
В соревнованиях смогут принять участие спортсмены, зарегистрированные в рейтинге Псковской области и имеющие не менее 350 очков, а также гости из других регионов с рейтингом не менее 350 и не более 1 400 очков в Федерации настольного тенниса России. К соревнованиям будут допущены не более 80 спортсменов.
Состязания пройдут в одиночном и парном разрядах.
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Новогодний турнир по настольному теннису с призовым фондом 150 тысяч рублей пройдёт в Пскове
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