Самые подорожавшие молочные продукты назвали в Псковской области

19:06, 21 ноября 2024, ПАИ

Наиболее подорожавшие молочные продукты с 11 по 18 ноября в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Больше всего подорожали сычужные твёрдые и мягкие сыры – на 4,81 % (неделей ранее с 5 по 11 ноября стоимость этого товара уменьшилась на 2,51 %). Сливочное масло возросло в цене на 1,73 %, сметана – на 1,65 %.

Недавно псковичам рассказали о причинах роста цен на молочную продукцию. Конечная цена на товары во многом зависит от выросшей ставки рефинансирования и от торговых сетей, так как в рамках договоров именно они диктуют цены. Также важную роль играет рентабельность, которой у молочной продукции практически нет.