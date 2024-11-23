О реструктуризации клуба «Псков» речи не идёт – Галина Овсова

12:24, 22 ноября 2024, ПАИ

Речи о реструктуризации футбольного клуба «Псков» не идёт, распространяемая о реструктуризации ФК информация не соответствует действительности, сообщила корреспонденту ПАИ врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Ранее президент ОФФ «Северо-Запад», руководитель оргкомитета ЮФЛ Северо-Запада Николай Голубев заявил, что в Псковской области прорабатывается вопрос о реструктуризации футбольного клуба «Псков» и возможном переходе футболистов в муниципальную спортивную школу «Стрела».

«У нас было совещание совместно с руководителем Федерации футбола Псковской области и президентом футбольного клуба «Псков». Думали по поводу дополнительного финансирования. Рассматривали варианты о дополнительной поддержке футбола, речь не идёт ни о какой реструктуризации. Спрашивали у ФК «Псков» и у федерации, можно ли спортшколу «Стрела» интегрировать в ЮФЛ. Вопрос обсуждался в этом ключе. Решений никаких ещё не принято», – пояснила Галина Овсова.

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