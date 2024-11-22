Псковичи рассказали, как они относятся к переработкам

16:38, 22 ноября 2024, ПАИ

Псковичи, которые работают в гибридном режиме, относятся к переработкам лояльнее, чем те, кто работает удалённо или ходит на работу каждый день, следует из данных опроса SuperJob.

Мнение о том, что переработки – это норма, разделяет довольно малое количество опрошенных горожан. В большинстве своём сотрудники считают, что иногда нужно дольше работать, однако не стоит превращать это в норму. Такой позиции придерживаются 57 % респондентов с гибридным графиком, 55 % работников на удалёнке и 49 % тех, кто ходит на работу. Последние чаще заявляют о том, что задачи следует исполнять исключительно в рабочее время: 45 % против 38 % трудящихся в гибридном формате и из дома.

Каждый пятый опрошенный никогда не работает в личное время, среди них 22 % удалёнщиков, 21 % работников гибридного режима и 19 % очных тружеников. Первое место по переработкам занимают те, кто работает из дома, – таких людей 31 %. За ними расположились 28 % трудящихся гибридного режима и 23 % сотрудников очной формы.

Больше половины специалистов всех трёх рабочих форматов успевает решить личные дела, несмотря на переработки. Из них 62 % людей с удалённым графиком, 60 % деятелей очного труда и 58 % тех, кто на гибридном графике.

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по заработной плате в Псковской области уменьшилась на 29,3 %. Долг работодателей перед сотрудниками составил 1,549 миллиона рублей, что на 641 тысячу меньше, чем по состоянию на 1 октября 2024 года.