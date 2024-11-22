Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи рассказали, как они относятся к переработкам

Псковичи, которые работают в гибридном режиме, относятся к переработкам лояльнее, чем те, кто работает удалённо или ходит на работу каждый день, следует из данных опроса SuperJob.

Мнение о том, что переработки – это норма, разделяет довольно малое количество опрошенных горожан. В большинстве своём сотрудники считают, что иногда нужно дольше работать, однако не стоит превращать это в норму. Такой позиции придерживаются 57 % респондентов с гибридным графиком, 55 % работников на удалёнке и 49 % тех, кто ходит на работу. Последние чаще заявляют о том, что задачи следует исполнять исключительно в рабочее время: 45 % против 38 % трудящихся в гибридном формате и из дома.

Каждый пятый опрошенный никогда не работает в личное время, среди них 22 % удалёнщиков, 21 % работников гибридного режима и 19 % очных тружеников. Первое место по переработкам занимают те, кто работает из дома, – таких людей 31 %. За ними расположились 28 % трудящихся гибридного режима и 23 % сотрудников очной формы.

Больше половины специалистов всех трёх рабочих форматов успевает решить личные дела, несмотря на переработки. Из них 62 % людей с удалённым графиком, 60 % деятелей очного труда и 58 % тех, кто на гибридном графике.

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по заработной плате в Псковской области уменьшилась на 29,3 %. Долг работодателей перед сотрудниками составил 1,549 миллиона рублей, что на 641 тысячу меньше, чем по состоянию на 1 октября 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 ноября 2024

Марина Егорова: Промышленный туризм – новое перспективное направление для путешествий по Псковской области
22 ноября 2024

Михаил Ведерников обсудил со специалистами комплекс дополнительных мероприятий по повышению охвата диспансеризацией
22 ноября 2024

Модернизацию эндокринологического центра в Псковской области прокомментировала Анастасия Повторейко
22 ноября 2024

Кадровый центр отремонтировали в Великих Луках
22 ноября 2024

Форум «Хранители истории» пройдёт завтра в Пскове
22 ноября 2024

Галина Невалённая: В Псковской области уделяется самое пристальное внимание пациентам с сахарным диабетом
22 ноября 2024

В Пскове открыт сбор новогодних подарков для детей из Херсонской области
22 ноября 2024

«Мамин парк» открыли в деревне Тямша Псковского района

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...