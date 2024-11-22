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Общество

Галина Невалённая: В Псковской области уделяется самое пристальное внимание пациентам с сахарным диабетом

В Псковской области особое внимание уделяется пациентам с сахарным диабетом, заявила ПАИ заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической работе, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая.

Галина Невалённая. Фото: ПАИ

Напомним, более 120 миллионов рублей направлено в Псковской области на борьбу с диабетом.

«В Псковской области уделяется самое пристальное внимание пациентам с сахарным диабетом. Благодаря поддержке Правительства РФ в Псковской области более 120 миллионов рублей направлено на борьбу с этой болезнью. Средства (112 миллионов рублей) направлены на оборудование, дооснащение регионального эндокринологического центра, что, безусловно, улучшит оказание медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Для обследования пациентов в сельских и отдалённых населённых пунктах выделены средства (8,7 миллиона рублей) для приобретения приборов, которыми медики будут контролировать уровень глюкозы в крови», – отметила Галина Невалённая.

Также для беременных женщин и детей выделено 1,5 миллиона рублей на приобретение систем мониторинга глюкозы.

«А со стороны наших граждан и пациентов медики надеются на более активное и своевременное обращение к врачам при первых подозрениях на сахарный диабет!» – добавила Галина Невалённая.

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