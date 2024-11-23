Псковские приставы разъяснили свою позицию в отношении земельных участков на улице Юбилейной в Пскове

20:01, 23 ноября 2024, ПАИ

Свою позицию в отношении ситуации с многоэтажными домами на улице Юбилейной в Пскове разъяснили ПАИ в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

На исполнении в ведомстве находится сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО «Спецстрой» в пользу юридических и физических лиц и бюджета России в размере более 15 млн рублей.

«В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель направил запросы во все регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы установить имущественное положение должника», – отметили в пресс-службе.

Было установлено, что у должника – юридического лица отсутствуют деньги и движимое имущество, однако имеется право собственности на земельные участки. В обязанности судебного пристава входит своевременное, полное и правильное исполнение исполнительных документов, обратили внимание в пресс-службе.

Чтобы не нарушать права взыскателей и вернуть их деньги, судебный пристав был обязан в соответствии со статьёй 69 федерального закона от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» обратиться в суд за обращением взыскания на земельный участок, так как это единственное имущество должника, с помощью которого можно удовлетворить требования всех взыскателей, пояснили в ведомстве.

«В соответствии со статьёй 56 ГК РФ учредитель юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица. Судебный пристав-исполнитель вызвал на приём учредителя компании ООО «Спецстрой». В ходе личного приёма судебный пристав-исполнитель задал ряд вопросов, на которые должник не дал внятных ответов», – рассказали в пресс-службе.

За неисполнение решения суда учредителем организации сотрудники органов принудительного исполнения применили меры принудительного характера в виде вынесения запрета на регистрационные действия земельных участков. В результате неуплаты задолженности должником ООО «Спецстрой» собственники квартир на улице Юбилейной, 41 не могут зарегистрировать своё имущество.

«Учредителю вручено требование о предоставлении документов, а также разъяснено, что в случае неисполнения решения суда последует привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Согласно данной статье, должнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», – заключили в пресс-службе.