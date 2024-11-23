Как ищут врачей для Пскова, что такое безопасность в медицине и почему советская система профилактики остаётся лучшей в мире – в интервью с экспертом

22:05, 23 ноября 2024, ПАИ

В чём преимущество фельдшеров? Что делать с очередями в поликлиниках? Зачем главврачу нужны встречи с пациентами и отчего его расстраивают антиваксеры? На эти и другие вопросы ответил главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Работа на перспективу

– Максим Владимирович, каковы стратегия развития Псковской городской поликлиники и ваши первоочередные задачи?

– Самая основная проблема – это кадровый голод. Мы запустили процесс рекрутинга и через разные сервисы, и по личным контактам. Работаем, скорее, не с вакансиями, а выбираем конкретных людей и пытаемся их заманить. Подвижки есть, причём в самом больном месте – эндокринологии. Есть специалисты, заинтересовавшиеся нашими предложениями. Кадровая работа заключается в том, чтобы, во-первых, привлечь специалистов и, во-вторых, чтобы специалисты, которых мы нашли, воспитали своих. То есть это работа на перспективу.

– И чем привлекаете?

– Регион предлагает очень хорошие меры поддержки, спасибо губернатору. Вот жильё. На первоначальном этапе мы можем компенсировать аренду. Когда принималось постановление, цены были другие, сейчас они выросли. И помощь не такая, как была раньше, но тем не менее она есть. Покупаются квартиры, служебное жильё даётся. Спасибо главе города Борису Елкину и его заместителю Алексею Несмашному, мы с ними проговаривали этот вопрос для среднего медперсонала, и они тоже готовы пусть немного, но помогать с жильём. Подъёмные деньги людям, впервые устроившимся на работу в Псковской области, таковы: 300 тысяч рублей для врачей, 100 тысяч рублей для фельдшеров, 50 тысяч рублей для медсестёр, плюс молодым специалистам-врачам в течение года идёт ежеквартальная доплата 60 тысяч рублей и 30 тысяч рублей – среднему медперсоналу. Это достаточно хорошая мера поддержки. Мы тоже будем ежеквартально стимулировать врачей, которые хотят работать и зарабатывать.

Качество и безопасность

– Национальный институт качества Росздравнадзора внедряет систему управления качеством и безопасностью медицинской деятельности. Как это выглядит на практике?

– Система управления качеством и безопасностью медицинской помощи – это некий стандарт, который говорит людям о приверженности медицинской организации к качеству. Это не значит, что мы повысили или понизили качество, а говорит о том, что мы стремимся улучшать процесс управления, безопасность оборота лекарств, хирургическую и эпидемиологическую безопасность. Очень важно усиливать коммуникацию между сотрудниками медицинской организации, чтобы была преемственность при передаче пациента от одного медицинского работника к другому.

Также крайне важна идентификация пациента, а с этим у нас проблемы. Приходит человек сдавать кровь. А можем ли точно сказать, что он именно тот самый человек, которому выписали направление, а не другой? Или в прошлом бывали истории, когда человеку прооперировали, допустим, не ту конечность. Все подобные моменты необходимо минимизировать. Есть ещё понятие безопасности медицинского персонала, в том числе профилактика выгорания. Опять же всё упирается в кадры: их мало, нагрузка запредельная.

Дорогу фельдшеру!

– Врачи очень загружены. Иной раз заходишь в кабинет – у них, помимо компьютеров, сплошные горы бумаг.

– Нужно пересматривать функции, что мы уже начали делать: какие функции может выполнять медсестра, а какие – только врач. Часть функций врача мы можем отдать медсёстрам и фельдшерам. Фельдшер у нас крайне недооценённая специальность, эти люди практически выполняют функции врачей-терапевтов, но врачами их не считают. Это большая проблема.

Также необходима стандартизация процесса. Есть такое понятие, как стандартная процедура, когда все шаги записаны и специалист знает, что следует делать именно так – и никак иначе. А когда такого стандарта нет, то будет «я художник, я так вижу».

Поэтому, чтобы спрашивать со специалистов, необходимо чётко сказать им, как нужно. Для этого требуются и алгоритмы, и стандартные операционные процедуры, и клинические рекомендации, которые сейчас активно внедряются.

Поликлиника и жизнь

– Что сегодня представляет собой Псковская городская поликлиника?

– Это достаточно большое хозяйство, созданное в 2015 году путём слияния первой, второй и третьей поликлиник. Я был приятно удивлён офисами врачей общей практики: это практически мини-поликлиники, весьма хорошие. В городе их семь. Они правильно продуманы, есть процедурные кабинеты, проводят манипуляции, где-то аппарат УЗИ стоит, может не один врач принимать.

– Как вы оцениваете материально-техническую базу?

– Как достаточно хорошую. В рамках нацпроекта прошла модернизация первичного звена. Поликлиника подавала заявки на оборудование, которое в плановом порядке менялось. Сейчас практически 90 % рентгеновского оборудования подключено к медицинской информационной системе, можно посмотреть снимки прямо на компьютере врача. Нет плёнок, всё в цифре. Очень меня впечатлила объединённая лаборатория. Заведующая так поставила работу, что любо-дорого посмотреть, и ещё воспитывает двух докторов. Это к вопросу о наставничестве.

Было получено новое оборудование для реабилитации. Реабилитация – очень важный момент, особенно для людей, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения. Если заниматься, и чем раньше – тем лучше, то это даст пациенту очень хороший восстановительный эффект. В ближайших планах замена маммографа в первом подразделении. И в 2025 году планируется ремонт входной группы поликлиники № 2.

– При имеющейся высокой нагрузке врачи охотно становятся наставниками молодых?

– Конечно. У любого профессионала, когда он достигает определённого уровня, возникает потребность передать свои навыки, знания и опыт. Молодые врачи закреплены за опытными специалистами.

Летом благодаря нацпроекту «Здравоохранение» Псковская городская поликлиника приобрела оборудование, которое позволило внедрить новое исследование – электронейромиографию. Видео: комитет по здравоохранению Псковской области

Обратная связь

– Как складываются отношения псковичей с диспансеризацией?

– Неоднозначно. Хотелось бы привлечь к диспансеризации старшее трудоспособное население в возрасте 65+.

Мы провели три встречи с населением, но пришло не так уж много людей, ожидалось, что будет больше. В любом случае встречаться будем регулярно, думаю, что раз в два-три месяца обязательно. Для чего? Чтобы сразу получить обратную связь. Потому что есть вещи, которые мы, медики, не видим, а пациенты видят, и это может натолкнуть нас на какие-то новые мысли. Бывают проблемы, о которых мы даже не подозреваем. Ну, условно, ступенька высокая для кого-то. Возвращаясь к системе управления качеством и безопасностью: клиника, у которой порожек выше трёх сантиметров, не может получить необходимый стандарт. Это опять же профилактика падения. Или совсем нехорошая история: человек идёт в медучреждение, надевает бахилы, попадает на скользкий кафель, и что-нибудь с ним случается.

– Как вы оцениваете систему СМС-сообщений и звонков? Люди опасаются мошенников и относятся к этому очень настороженно.

– Запрос любой персональной информации по телефону – это мошенники. Сотрудники кол-центра в поликлинике не задают никаких вопросов, касающихся персональной информации. Говорят: «Здравствуйте, Иван Иванович. Приглашаем вас на диспансеризацию. На какое число вас записать? Какое подразделение вам удобно?» Именно по этим признакам вы можете определить настоящего медработника.

– С чего начать человеку, желающему пройти диспансеризацию?

– Идти в поликлинику по месту жительства. Администратор направит либо в доврачебный кабинет, либо в отделение профилактики. Диспансеризацию также могут проводить врачи, фельдшеры, ведущие самостоятельный приём. У нас хорошее отделение профилактики на улице Кузбасской Дивизии, 22. Там можно пройти всё в одном месте. Ещё можно пригласить выездную диспансеризацию на предприятие.



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко

















Нездоровая очередь

– Многие испытывают сильный стресс из-за бесконечных очередей в поликлиниках. Есть мысли, как с этим справиться?

– Движение потоков пациентов внутри поликлиники сейчас пересматривается, будем переносить кабинеты так, чтобы было удобнее. Что касается очередей, в третьем подразделении есть кабинет забора крови, где постоянно скапливается много людей.

Мы открыли в утренние часы дополнительный кабинет забора крови, и очередь уже стала меньше. Есть ресурсы и возможности улучшить ситуацию.

Но тут мы ещё снова возвращаемся к проблеме с кадрами. Пока её не решить, будут очереди. Частные организации выигрывают как раз за счёт сервиса, а качество медицинской помощи там не лучше. К тому же пациент часто путает качество оказания медицинской помощи с эмпатией. Где-то с ним хорошо поговорили, и он считает, что помощь оказана лучше.

Когда врач, медсестра или фельдшер не задёрганные, когда у них есть время проанализировать свою работу, спокойно выпить чай, перевести дух, то и к пациенту иное отношение. А когда на медработника наваливается столько дел, что он не может голову поднять, то и появляются шутки, что поликлиника – это место, где пациенты мешают врачу работать с документацией.

Лучший опыт – советский

– Какие организационные мероприятия планируются на будущий год?

– Сейчас мы работаем в режиме пожарной команды. Возникает проблема – мы пытаемся её решить. А наша задача – решать все проблемы в плановом порядке, из аврала перейти в нормальный режим работы. Главные заботы – это качество медицинской помощи, доступность медицинской помощи, удовлетворённость пациентов. Может быть, и громкие слова, но на самом деле так и есть. Любому врачу радостно видеть результаты своей работы. Я был приятно удивлён тем, что в поликлинике работает огромное количество врачей-энтузиастов и прекрасных фельдшеров.

Мы планируем формирование службы неотложной экстренной помощи в поликлинике. Это будет единая служба под единым руководством с единой диспетчеризацией и со своим транспортом, которая займётся только выездной работой. Соответственно, врачей освободят от выездов на дом, и это даст им время на проведение той же диспансеризации.

В идеале как должна работать поликлиника? Человек приходит в плановом порядке на диспансеризацию и проходит её первый – поверхностный – этап. Если есть изменения – идёт на второй этап, а при выявлении заболевания становится на диспансерное наблюдение уже по участковому принципу. Так это должно работать.

– Что вы скажете о вакцинации?

– Это очень важный момент! Почему-то сейчас огромное количество антиваксеров. Слушайте, дорогие мои люди, оспу и полиомиелит победили, а сейчас мы отказываемся от прививок и говорим, что иммунитет как-то сам собой вырабатывается. Нет, это так не работает.

Диспансеризация тоже не сама по себе возникла. В этом году мы отмечали 150-летие со дня рождения Семашко, первого наркома здравоохранения. Это был гениальный человек. Его советская система здравоохранения признана лучшей в мире. Да, кто-то был лучше по каким-то хирургическим историям, травматологии, трансплантологии, онкологии, но массовая советская медицина, основанная на профилактических мероприятиях, действительно была самой лучшей.