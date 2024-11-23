III региональный форум работающей молодёжи стартовал в Пскове

12:58, 23 ноября 2024, ПАИ

III региональный форум работающей молодёжи стартовал на площадке Псковского областного совета профсоюзов сегодня, 23 ноября. Форум проводится в рамках обеспечения гарантий в сфере труда и занятости молодёжи, а также содействия трудоустройству молодых граждан, сообщает корреспондент ПАИ.

Открывая форум, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил, что старт этому проекту три года назад дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сейчас на площадке форума представлена практически вся работающая молодёжь области. Есть представители 18 муниципальных образований региона. На протяжении двух дней будет работать множество площадок. Мы будем взаимодействовать в формате открытого диалога с представителями руководства отраслевых профсоюзов, исполнительной и законодательной власти. Ребята смогут откровенно поговорить на все интересующие их темы», – отметил Игорь Иванов.

Он также проинформировал о том, что на полях форума будет работать площадка, представляющая профсоюзы вузов. В частности, свою презентацию представят Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Академия труда и социальных отношений.

«С ребятами будут работать профессиональные психологи и педагоги. На форуме также будут представлены представители работодателей, которые расскажут о своих производствах и о том, как у них организована социально-культурная жизнь, как действует коллективный договор, какие дополнительные социальные гарантии получает молодёжь на их предприятиях. Я уверен, что у нас получится замечательное мероприятие, и ребята найдут много полезной информации», – заключил лидер регионального профдвижения.

В свою очередь заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Яна Васюцкая отметила, что в регионе создают благоприятную среду для развития молодёжи. «Мы ремонтируем все центры занятости в Псковской области. До конца года в муниципалитетах появятся новые современные кадровые центры. Они станут точкой опоры для вашего профессионального развития», – подчеркнула Яна Васюцкая, приветствуя участников форума.

Директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва отметила, что президент России Владимир Путин создаёт огромные возможности для развития молодёжи. «Открытие Дома молодёжи позволило аккумулировать все молодёжные организации, которые работают на развитие молодёжи. У нас на третьем и четвёртом этажах идёт строительство, и благодаря поддержке Росмолодёжи в регионе скоро будет создан полноценный четырёхэтажный Дом молодёжи. Именно здесь будут создаваться площадки для продвижения молодёжи региона, а вы вскоре станете наставниками для своих друзей и коллег», – отметила Алеся Михачёва, подчеркнув, что на форуме ребята приобретут новые знакомства и актуальные знания, которые применят на практике, вернувшись в свои муниципальные образования.

Напомним, организатором форума выступает Псковский областной совет профессиональных союзов при поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по молодёжной политике, областного комитета по труду и занятости и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.