Правительство России поддержало введение штрафов до полумиллиона рублей за продажу энергетиков подросткам

08:20, 25 ноября 2024, ПАИ

Законопроект о введении штрафов до полумиллиона рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним поддержали в Правительстве России, пишет ТАСС.

По законопроекту, разработанному депутатом Госдумы Ниной Останиной (КПРФ), за продажу энергетиков детям физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, должностным – от 100 до 200 тысяч рублей, а юридические лица заплатят штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Сам закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним был принят в России в августе и вступит в силу с 1 марта 2025 года. При этом в нем не были прописаны штрафы за нарушение этого запрета.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки», – говорится в отзыве кабмина.