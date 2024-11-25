Налоговики приглашают псковичей на дни открытых дверей

12:54, 25 ноября 2024, ПАИ

Дни открытых дверей для налогоплательщиков проведёт УФНС России по Псковской области в преддверии уплаты имущественных налогов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Мероприятия пройдут с 26 по 29 ноября во всех обособленных подразделениях управления. Налоговики расскажут об имущественных налогах и их льготах, дадут рекомендации по способам оплаты и проведут консультацию по использованию онлайн-сервисов ФНС России. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что граждане России, которые владеют участком земли, жилым домом, квартирой, комнатой или другой недвижимостью, а также транспортными средствами, обязаны уплатить имущественные налоги не позднее 2 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году НДФЛ для работающих родителей снизят до 6 %, а оставшиеся 7 % возместит государство.