Пекари в Пскове сразились за звание «Лучший по профессии»
Конкурс «Лучший по профессии» среди пекарей прошёл в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса сегодня, 25 ноября, сообщила начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации города Наталья Васильева в беседе с корреспондентом ПАИ.
В конкурсе участвовали представители различных организаций, а также индивидуальные предприниматели. Всего было четыре участника.
«Участников у нас должно было быть пять, но один человек заболел», – уточнила Наталья Васильева и добавила, что было интересно и конкурс прошёл без инцидентов.
Напомним, что конкурсанты продемонстрировали свои профессиональные навыки в рамках теоретической части, а после перешли к выполнению практического задания – изготовлению псковского каравая. Больше фотографий с соревнований можно посмотреть в фоторепортаже по ссылке.
Результаты станут известны 6 декабря.
Помимо этого, Наталья Васильева уточнила, что 29 ноября состоится конкурс «Лучший по профессии» среди визажистов, где примут участие семь человек.
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