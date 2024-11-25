Пекари в Пскове сразились за звание «Лучший по профессии»

16:58, 25 ноября 2024, ПАИ

Конкурс «Лучший по профессии» среди пекарей прошёл в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса сегодня, 25 ноября, сообщила начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации города Наталья Васильева в беседе с корреспондентом ПАИ.

В конкурсе участвовали представители различных организаций, а также индивидуальные предприниматели. Всего было четыре участника.

«Участников у нас должно было быть пять, но один человек заболел», – уточнила Наталья Васильева и добавила, что было интересно и конкурс прошёл без инцидентов.

Напомним, что конкурсанты продемонстрировали свои профессиональные навыки в рамках теоретической части, а после перешли к выполнению практического задания – изготовлению псковского каравая. Больше фотографий с соревнований можно посмотреть в фоторепортаже по ссылке.

Результаты станут известны 6 декабря.

Помимо этого, Наталья Васильева уточнила, что 29 ноября состоится конкурс «Лучший по профессии» среди визажистов, где примут участие семь человек.