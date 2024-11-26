Стали известны места для ёлочных базаров в Пскове
Адреса сезонных ярмарок, где будут торговать хвойными деревьями, определили в Пскове, сообщается на сайте администрации города.
Всего в Пскове для продаж елок определены 26 точек:
- проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП);
- улица Текстильная, у дома № 16а;
- Рижский проспект, в торце домов № 45 и 50;
- Рижский проспект, в торце домов № 51 и 55;
- улица Рокоссовского, за автобусной остановкой «Микрорайон «Рижский»;
- улица Новоселов, у дома № 7;
- улица Лепешинского, у дома № 8;
- улица Коммунальная (за автобусной остановкой «Гулливер»);
- улица Н. Васильева, у дома № 69;
- улица Ижорского Батальона, у дома № 8;
- улица Индустриальная, у дома № 4а;
- улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов);
- улица Рокоссовского, у дома № 22;
- улица Коммунальная, напротив дома № 77;
- улица Народная, напротив дома № 45;
- улица К. Маркса, территория бывшей автостанции;
- Рижский проспект, у дома № 83;
- улица Алтаева, у дома № 8;
- улица Гагарина, у дома № 2;
- Военный городок «Кресты», у дома № 115;
- улица К. Маркса, в торце дома № 4;
- улица Труда, у дома № 50;
- улица Коммунальная, у дома № 48;
- улица Коммунальная, у дома № 45;
- улица Я. Фабрициуса, у дома № 5а;
- улица Гражданская, у дома № 11.
Отметим, заявки на участие в конкурсе на размещение конструкций для торговли елками принимаются с 20 ноября по 2 декабря года. Подведение итогов конкурса состоится 5 декабря. Торговля на этих точках будет разрешена с 15 до 31 декабря.
Ранее также сообщалось, что псковичи могут сами выбрать новогоднюю ёлку, заключив договор купли-продажи с Псковским лесничеством.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 ноября 2024
О преимуществах хранения денег с программой долгосрочных сбережений рассказал эксперт