Стали известны места для ёлочных базаров в Пскове

12:28, 26 ноября 2024, ПАИ

Адреса сезонных ярмарок, где будут торговать хвойными деревьями, определили в Пскове, сообщается на сайте администрации города.

Всего в Пскове для продаж елок определены 26 точек:

проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП);

улица Текстильная, у дома № 16а;

Рижский проспект, в торце домов № 45 и 50;

Рижский проспект, в торце домов № 51 и 55;

улица Рокоссовского, за автобусной остановкой «Микрорайон «Рижский»;

улица Новоселов, у дома № 7;

улица Лепешинского, у дома № 8;

улица Коммунальная (за автобусной остановкой «Гулливер»);

улица Н. Васильева, у дома № 69;

улица Ижорского Батальона, у дома № 8;

улица Индустриальная, у дома № 4а;

улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов);

улица Рокоссовского, у дома № 22;

улица Коммунальная, напротив дома № 77;

улица Народная, напротив дома № 45;

улица К. Маркса, территория бывшей автостанции;

Рижский проспект, у дома № 83;

улица Алтаева, у дома № 8;

улица Гагарина, у дома № 2;

Военный городок «Кресты», у дома № 115;

улица К. Маркса, в торце дома № 4;

улица Труда, у дома № 50;

улица Коммунальная, у дома № 48;

улица Коммунальная, у дома № 45;

улица Я. Фабрициуса, у дома № 5а;

улица Гражданская, у дома № 11.

Отметим, заявки на участие в конкурсе на размещение конструкций для торговли елками принимаются с 20 ноября по 2 декабря года. Подведение итогов конкурса состоится 5 декабря. Торговля на этих точках будет разрешена с 15 до 31 декабря.

Ранее также сообщалось, что псковичи могут сами выбрать новогоднюю ёлку, заключив договор купли-продажи с Псковским лесничеством.