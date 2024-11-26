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Экономика

Стали известны места для ёлочных базаров в Пскове

Адреса сезонных ярмарок, где будут торговать хвойными деревьями, определили в Пскове, сообщается на сайте администрации города.

Стали известны места для ёлочных базаров в Пскове. Фото: ПАИ

Всего в Пскове для продаж елок определены 26 точек:

  • проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП);
  • улица Текстильная, у дома № 16а;
  • Рижский проспект, в торце домов № 45 и 50;
  • Рижский проспект, в торце домов № 51 и 55;
  • улица Рокоссовского, за автобусной остановкой «Микрорайон «Рижский»;
  • улица Новоселов, у дома № 7;
  • улица Лепешинского, у дома № 8;
  • улица Коммунальная (за автобусной остановкой «Гулливер»);
  • улица Н. Васильева, у дома № 69;
  • улица Ижорского Батальона, у дома № 8;
  • улица Индустриальная, у дома № 4а;
  • улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов);
  • улица Рокоссовского, у дома № 22;
  • улица Коммунальная, напротив дома № 77;
  • улица Народная, напротив дома № 45;
  • улица К. Маркса, территория бывшей автостанции;
  • Рижский проспект, у дома № 83;
  • улица Алтаева, у дома № 8;
  • улица Гагарина, у дома № 2;
  • Военный городок «Кресты», у дома № 115;
  • улица К. Маркса, в торце дома № 4;
  • улица Труда, у дома № 50;
  • улица Коммунальная, у дома № 48;
  • улица Коммунальная, у дома № 45;
  • улица Я. Фабрициуса, у дома № 5а;
  • улица Гражданская, у дома № 11.

Отметим, заявки на участие в конкурсе на размещение конструкций для торговли елками принимаются с 20 ноября по 2 декабря года. Подведение итогов конкурса состоится 5 декабря. Торговля на этих точках будет разрешена с 15 до 31 декабря.

Ранее также сообщалось, что псковичи могут сами выбрать новогоднюю ёлку, заключив договор купли-продажи с Псковским лесничеством.

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