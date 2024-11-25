Псковскую молодёжь приглашают на творческие лекции и мастер-классы

17:56, 25 ноября 2024, ПАИ

Форум молодёжных креативных проектов «Вау-эффект» приглашает творческую молодёжь Псковской области на образовательную программу, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального комитета по молодёжной политике.

В преддверии форума молодёжных креативных проектов «Вау-эффект» с 2 по 22 декабря пройдёт образовательная программа фестиваля креативных индустрий «Плеск». Псковская молодёжь погрузится в мир кино, театра, литературы и волонтёрства, рассказали в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

Для участников с познавательными лекциями и практиками выступят известные актёры, артисты, блогеры, телеведущие, сценаристы и режиссёры, готовые поделиться своими знаниями и опытом в создании качественных и увлекательных проектов.

Участников ждёт творческий мастер-класс «В театр через книгу» от актрисы, певицы и детского писателя Татьяны Жемчужной; мастер-класс «Секреты киноискусства» от режиссёра кино, социальных и театральных проектов, сценариста и актёра Алексея Свиридова; лекция на тему «Разработка интерактивных мероприятий в сфере креативных индустрий» от сертифицированного тренера федерального проекта «Школа добро. Университет» и федерального эксперта грантовых конкурсов Татьяны Афониной, а также многое другое.

Зарегистрироваться на образовательную программу можно по ссылке.