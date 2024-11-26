55-летие отмечает городская поликлиника № 2 в Пскове

16:21, 26 ноября 2024, ПАИ

Подразделению № 2 Псковской городской поликлиники исполняется 55 лет. Поликлиника была основана 26 ноября 1969 года.

Учреждение расположено в Пскове на улице Коммунальной, 23. В момент основания подразделение было рассчитано на более чем восемь тысяч человек. Главным врачом в то время была Евдокия Разумовская.

Для улучшения доступности помощи поликлиника разделена на 41 участок, куда входит 39 терапевтических участков и два участка врачей общей практики. В настоящее время поликлиника обслуживает свыше 70 тысяч человек.

Всего в учреждении трудится более 200 человек, в числе которых 48 врачей и 123 сотрудника среднего медицинского персонала.

Сейчас главврачом Псковской городской поликлиники является недавно назначенный Максим Борисюк. Интервью с ним читайте по ссылке.

Добавим, что сегодня на площадке поликлиники прошло торжественное награждение сотрудников.