Сборная Псковской области стала серебряным призёром всероссийских соревнований по стрельбе из лука

12:44, 26 ноября 2024, ПАИ

Юниорская сборная Псковской области в составе Ильи Силаева, Владимира Фазанова и Александра Чернецова стала серебряным призёром всероссийских соревнований по стрельбе из лука, которые проходят в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Сборная Псковской области завершила квалификацию на четвёртом месте. В четвертьфинале великолучане выиграли у команды Башкортостана – 229:225, а в полуфинале обыграли сборную Якутии – 229:214.

В финальном матче Илья Силаев, Владимир Фазанов и Александр Чернецов уступили команде из Бурятии в составе Егора Уладаева, Бато Ангархаева и Аюра Гонгорова – 224:230.

Ранее великолучанин Илья Силаев стал победителем соревнований в индивидуальном зачёте.

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