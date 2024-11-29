Напорный коллектор реконструируют в Псковском районе

16:05, 27 ноября 2024, ПАИ

Реконструкция напорного коллектора канализационной сети началась в ОЭЗ «Моглино». Это позволит увеличить пропускную способность данной сети и обеспечить её безаварийную работу.



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва









Напорный коллектор канализации был построен в 1982 году. С тех пор его не ремонтировали. Решение о реконструкции приняли, в первую очередь, чтобы свести к минимуму возможность аварий. Сейчас выполнены все подготовительные работы: расчищена территория, развезена часть труб по трассе, закреплены геодезические метки. Впереди — монтаж сети.

«На данный момент на объекте трудятся 24 человека. Также задействовано восемь единиц техники. В процессе строительства ожидаем пополнение машин и численность рабочих увеличится ещё порядка на 20 человек», – отметил руководитель строительства ООО «Современные системы реновации» Никита Смагин.

Коллектор транспортирует сточные воды из деревни Тямша, Псковской птицефабрики, ОЭЗ «Моглино», школы и детского сада посёлка Неёлово, а также других объектов Псковского района.

«Со стороны руководства Псковского района оказывается большое содействие. Как по получению разрешительных документов, так и оповещение населения о планируемых работах, поскольку данная инженерная сеть будет прокладываться в том числе по улице, расположенной в посёлке Неёлово», – подчеркнул руководитель службы заказчика АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Алексей Брижаха.

Помимо прочего, реконструкция коллектора улучшит пропускную способность существующей канализационной сети. Завершить все работы планируют в октябре 2025 года.