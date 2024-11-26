36% псковичей ждут подарок-сюрприз на Новый год

16:42, 26 ноября 2024, ПАИ

Подарок-сюрприз на Новый год от своих вторых половинок ждут 36 % опрошенных псковичей, а 26 % намекнут на что-то конкретное, следует из данных сервиса SuperJob.

Любителей сюрпризов в главную праздничную ночь больше всего среди мужчин: 42 % мужских голосов против 31 % женских. Из них 91 % женщин и 86 % мужчин точно обрадуются неожиданному подарку. Презент по запросу предпочли бы 29 % псковичек и 22 % респондентов-мужчин.

Если предпочтения были озвучены заранее, но подарок всё же оказался сюрпризом, больше всего не обрадуются женщины – таких 36 %. Однако мужская часть населения не отстаёт в этом вопросе: недовольными оказались бы 32 %.

Напомним, что очередная шестидневная рабочая неделя продлится с 23 по 28 декабря, по истечении которой наступят одиннадцатидневные новогодние каникулы – с 29 декабря по 8 января включительно.