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Общество

Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове

Сотрудников подразделения № 2 Псковской городской поликлиники в честь 55-летия медучреждения наградили почётными грамотами комитета по здравоохранению региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе поликлиники.

  • Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
  • Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
  • Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
  • Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
  • Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
  • Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
  • Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
  • Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
  • Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
    Фото: Почетной грамотой наградили старшую медицинскую сестру Нину Александровну Григорьеву
  • Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
    Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники

Коллектив подразделения поприветствовала заместитель председателя профильного комитета Ирина Жаворонкова. Она поблагодарила специалистов за многолетний и добросовестный труд и вручила почётные грамоты.

Кроме того, труд сотрудников отметил главврач Максим Борисюк.

Среди награждённых была и медицинская сестра поликлиники № 2 Нина Григорьева. Она работает в медучреждении с момента первого открытия поликлиники.

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