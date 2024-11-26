Сотрудников городской поликлиники № 2 наградили в Пскове
Сотрудников подразделения № 2 Псковской городской поликлиники в честь 55-летия медучреждения наградили почётными грамотами комитета по здравоохранению региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе поликлиники.
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Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
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Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
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Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
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Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
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Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
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Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
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Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
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Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
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Фото: Почетной грамотой наградили старшую медицинскую сестру Нину Александровну Григорьеву
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Фото: Пресс-служба Псковской городской поликлиники
Коллектив подразделения поприветствовала заместитель председателя профильного комитета Ирина Жаворонкова. Она поблагодарила специалистов за многолетний и добросовестный труд и вручила почётные грамоты.
Кроме того, труд сотрудников отметил главврач Максим Борисюк.
Среди награждённых была и медицинская сестра поликлиники № 2 Нина Григорьева. Она работает в медучреждении с момента первого открытия поликлиники.
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