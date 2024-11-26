Супруги из Себежского района отпраздновали сапфировую свадьбу

17:45, 26 ноября 2024, ПАИ

45 лет совместной жизни отметили жители деревни Березка Себежского района Валентина и Николай Соболь, пишет газета «Призыв».

«Уважаемые жители нашего посёлка Соболь Валентина Ивановна и Николай Васильевич прошли долгий путь вместе. Построили дом, посадили сад, вырастили прекрасных дочерей – Елену и Татьяну. В настоящее время занимаются воспитанием и передачей жизненного опыта внукам. А их у юбиляров трое – Марфа, Макар и Егор», – отметили в газете.

Ранее сообщалось, что 50-летие совместной жизни отпраздновали супруги Фёдоровы из Пушкинских Гор.