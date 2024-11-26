Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Супруги из Себежского района отпраздновали сапфировую свадьбу

45 лет совместной жизни отметили жители деревни Березка Себежского района Валентина и Николай Соболь, пишет газета «Призыв».

Супруги из Себежского района отпраздновали сапфировую свадьбу. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

«Уважаемые жители нашего посёлка Соболь Валентина Ивановна и Николай Васильевич прошли долгий путь вместе. Построили дом, посадили сад, вырастили прекрасных дочерей – Елену и Татьяну. В настоящее время занимаются воспитанием и передачей жизненного опыта внукам. А их у юбиляров трое – Марфа, Макар и Егор», – отметили в газете.

Ранее сообщалось, что 50-летие совместной жизни отпраздновали супруги Фёдоровы из Пушкинских Гор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 ноября 2024

Ёлочные базары откроются в Пскове с 15 декабря
26 ноября 2024

Псковичей с высшим образованием приглашают получить квалификацию психолога
26 ноября 2024

Главврач станции скорой помощи Денис Сачков стал гостем «Серебряного дождя». Главное
26 ноября 2024

Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова
26 ноября 2024

Реконструкцию инфраструктуры псковского аэропорта обсудили в Минтрансе России
26 ноября 2024

31 фельдшер пришёл работать на Псковскую станцию скорой помощи за два года
26 ноября 2024

Серия мастер-классов проекта «Зимний университет» прошла в Пскове
26 ноября 2024

Лучше «буханки» для плохих дорог пока ничего не придумали – главврач псковской скорой Денис Сачков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...