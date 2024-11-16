50-летие совместной жизни отпраздновали супруги Фёдоровы из Пушкинских Гор

22:32, 16 ноября 2024, ПАИ

Золотую свадьбу отметили супруги Елена Дмитриевна и Виктор Николаевич Фёдоровы из Пушкинских Гор. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Супруги знакомы ещё со школьной скамьи, но романтические отношения начались, когда молодой курсант военного училища Виктор приехал в отпуск. Супруга Елена разделила с ним все тяготы военной жизни – переезды и смену военных гарнизонов. Семья Фёдоровых любит заниматься огородом, рыбалкой и сбором грибов.

Оксана Филиппова от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручила супругам медаль «50 лет совместной жизни» и пожелала здоровья, благополучия и радости.

Кроме того, золотую свадьбу отпраздновали супруги Мария Ивановна и Владимир Никитич Новиковы из деревни Тямша Псковского района.