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Экономика

Ипотека под 12% для учителей и врачей может появиться в России

В Совете Федерации допускают появление ипотечных программ для учителей, врачей и других категорий госслужащих под 12 %. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сенатора и арбитражного управляющего Минюста РФ Ольгу Епифанову.

Фото: ПАИ

«Разницу с ключевой ставкой должны будут компенсировать из бюджета. До 2027 года программа будет работать в экспериментальном режиме, а далее правительство примет решение о её продолжении», – рассказала Епифанова.

Также сенатор допустила пересмотр программы по сельской ипотеке. Она уточнила, что её могут сделать узконаправленной, чтобы исключить возможность покупки жилья рядом с крупными городами.

Проблему искусственного завышения стоимости жилья получится решить с помощью «Стандарта защиты прав и законных интересов ипотечных заёмщиков», действие которого начнётся в январе 2025 года в России, заключила Ольга Епифанова.

Напомним, что с 1 апреля будущего года Банк России сможет применять макропруденциальные лимиты к ипотечным кредитам, чтобы ограничить рост закредитованности граждан. Нововведения позволят ограничить доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий и сооружений, земельных участков и объектов, строительство которых ещё не завершено, машино-мест, а также жилых и нежилых помещений.

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