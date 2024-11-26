Серия мастер-классов проекта «Зимний университет» прошла в Пскове

18:36, 26 ноября 2024, ПАИ

Реализация международного федерального проекта «Зимний университет», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ, продолжается на площадке Псковского государственного университета. Серия мастер-классов, направленных на повышение профессиональных компетенций будущих инженеров, прошла в Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении Союзного государства сегодня, 26 ноября. В мероприятии приняли участие студенты и магистранты из Сербии, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Узбекистана, Белоруссии и России, сообщили ПАИ в вузе.

Участники были разделены на подгруппы по разным практическим направлениям работы. На мастер-классе «Промышленная автоматика с применением программируемых логических контроллеров» они ознакомились с применением технологий автоматизации, основанных на ПЛК, рассмотрели проекты автоматизации открытого типа, способные интегрировать различные компоненты комплекса технических и программных средств на основе единого стандарта.

На занятии по прототипированию и реинжинирингу участники приступили к освоению методов создания цифровых моделей объектов и виртуального моделирования на основе 3D-сканирования и печати. На мастер-классах по прямому лазерному выращиванию и газопламенному напылению ознакомились с технологической подготовкой процесса прямого лазерного выращивания металлических изделий и порошковых материалов и с поверхностной лазерной обработкой.

Напомним, международный проект Минобрнауки России «Зимний университет по инженерным наукам» реализуется в трёх российских городах – в Санкт-Петербурге, Пскове и Великом Новгороде. Участники смогут повысить свои профессиональные компетенции в инженерных областях на нескольких направлениях. В Псковском государственном университете обучение на направлении «тяжёлое машиностроение» проходит около 200 студентов и магистрантов из Сербии, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Узбекистана, Республики Беларусь и России. Наряду с образовательной программой запланировано знакомство с культурно значимыми местами Псковской области. Участники побывают в Изборске, посетят Псково-Печерский монастырь и Свято-Крыпецкую обитель.