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Общество

Почти шесть тысяч мальков судака выпустили в озеро Ордово Невельского района

Более 5,7 тысячи мальков судака выпустили в озеро Ордово Невельского района, граничащее с Белоруссией, сегодня, 27 ноября, передаёт корреспондент газеты «Вперёд».

Фото: газета Пустошкинского района «Вперёд»

Мальки были выращены в рыбоводном хозяйстве Константина Щербакова в деревне Гаврильцево Пустошкинского района.

К месту выпуска молодь судака доставили в специализированном контейнере, оборудованном подачей кислорода, под контролем специалиста-рыбовода.

Озеро Ордово было подобрано специалистами на основании научных исследований и многолетних наблюдений с учётом хорошей экологии, благоприятных условий приживаемости и дальнейшего размножения молоди в акватории.

  • Забор мальков судака в водоеме в деревне Гаврильцево Пустошкинского района
    Фото: газета «Вперед»
  • Забор мальков судака в водоеме в деревне Гаврильцево Пустошкинского района
    Фото: газета «Вперед»
  • Забор мальков судака в водоеме в деревне Гаврильцево Пустошкинского района
    Фото: газета «Вперед»
  • Забор мальков судака в водоеме в деревне Гаврильцево Пустошкинского района
    Фото: газета «Вперед»
  • Забор мальков судака в водоеме в деревне Гаврильцево Пустошкинского района
    Фото: газета «Вперед»
  • Забор мальков судака в водоеме в деревне Гаврильцево Пустошкинского района
    Фото: газета «Вперед»

«Есть научный подсчёт, который регулирует по Северо-Западу, сколько из выпущенных мальков выживает. По сигу – 5 %, по судаку –1–2 % от выпущенных. Но с практической точки зрения это очень сильно зависит от водоёма, его характеристики, кормовой базы и наличия тех или иных видов хищника. Были прецеденты, что количество выживших мальков было значительно больше прогнозируемых. Если у нас озеро без крупных хищников и существует кормовая база в виде мальков другой рыбы, то судак выживает», – отметил Константин Щербаков.

Регулярные выпуски молоди судака и личинки щуки помогают сохранять и восстанавливать водное биоразнообразие, а также улучшают состояние малых водоёмов Псковской области, отметил он.

  • Выпуск мальков судака в озеро Ордово в Невельском районе
    Фото: газета Пустошкинского района «Вперёд»
  • Выпуск мальков судака в озеро Ордово в Невельском районе
    Фото: газета Пустошкинского района «Вперёд»
  • Выпуск мальков судака в озеро Ордово в Невельском районе
    Фото: газета Пустошкинского района «Вперёд»
  • Выпуск мальков судака в озеро Ордово в Невельском районе
    Фото: газета Пустошкинского района «Вперёд»
  • Выпуск мальков судака в озеро Ордово в Невельском районе
    Фото: газета Пустошкинского района «Вперёд»
  • Выпуск мальков судака в озеро Ордово в Невельском районе
    Фото: газета Пустошкинского района «Вперёд»

Выпуск судака проконтролировала специальная комиссия, в состав которой вошли представители СЗТУ Росрыболовства, Северо-Западного филиала «Главрыбвод», Псковского филиала ВНИРО (ГОСНИИОРХ), комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Отметим, что выпуск судака проводился в рамках компенсационных мероприятий по восполнению ущерба водным биоресурсам.

Напомним, ранее центральную производственную станцию по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб (ООО «ЦПС»), где рыбы выращиваются в естественной среде, в садках, на пастбищах и в мальковом центре, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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