Псковский губернатор посетил единственное в регионе хозяйство, специализирующееся на аквакультуре

18:23, 20 июля 2023, ПАИ

Центральную производственную станцию по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб (ООО «ЦПС»), где рыбы выращиваются в естественной среде, в садках, на пастбищах и в мальковом центре посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Пустошкинский район сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона побывал в деревне Гаврильцево Пустошкинского района, где выращивают молодые ценные породы рыб судака, щуки, сиговых, осетровых в центре загородного отдыха «Островитое».

Руководитель ООО «ЦПС» Константин Щербаков отметил, что в Псковской области они имеют самый крупный масштаб производства – порядка 90 бассейнов, где специалисты получают рыбопосадочный материал – икру.

Кроме того, на предприятии получают искусственно оплодотворённую икру пеляди для дальнейшей реализации рыбопроизводственным предприятиям, расположенным на всей территории России.

Константин Щербаков познакомил с секторами, где выращиваются разные породы рыб.

«А это наш главный эксперт по качеству», – представили гостям центра пса по кличке Цезарь.

Деятельность ООО «ЦПС» по воспроизводству, акклиматизации и борьбе с болезнями рыб ведётся на Алольской научно-экспериментальной производственной базе (АНЭПБ). Это единственная организация на территории Псковской области, специализирующаяся на искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов. На сегодняшний день только АНЭПБ продолжает свою деятельность по содержанию маточного стада пеляди и осуществлению работ по инкубации личинки щуки для зарыбления водоёмов.

Помимо восстановления водных биоресурсов компания занялась развитием туристической инфраструктуры. В прошлом году организация выиграла грант по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Более 2 млн рублей направлено на приобретение туристского оборудования: катамараны, лодки и SUP-доски. Туристам здесь предлагается глэмпинг на островах в озере, прогулки по эко-тропе, уникальные авторские экскурсии по рыбоводческому комплексу.

«На следующий год тоже подавайтесь на грантовые конкурсы, надо расширять туристический потенциал этого места», – отметил губернатор и поручил комитету по туризму и комитету по природным ресурсам и экологии оказать необходимую помощь и содействие.