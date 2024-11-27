Вылет самолёта Минеральные Воды – Псков перенесён
Вылет самолёта Минеральные Воды – Псков перенесён. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод.
Самолёт должен был вылететь в 10:05, а приземлиться в Пскове в 13:55. По данным табло, вылет будет проходить в 15:00.
Напомним, что сегодня в Псковской области ожидается сильный снег. Кроме того, отметим, что перенесён вылет самолёта из Москвы.
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