Вылет самолёта Минеральные Воды – Псков перенесён

12:39, 27 ноября 2024, ПАИ

Вылет самолёта Минеральные Воды – Псков перенесён. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод.

Самолёт должен был вылететь в 10:05, а приземлиться в Пскове в 13:55. По данным табло, вылет будет проходить в 15:00.

Напомним, что сегодня в Псковской области ожидается сильный снег. Кроме того, отметим, что перенесён вылет самолёта из Москвы.