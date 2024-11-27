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Псковичка завоевала вторую медаль на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках

Псковичка Ангелина Семёнова завоевала вторую медаль на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках, которые прошли в Краснодаре, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковичка Ангелина Семёнова завоевала вторую медаль на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках. Фото: спортшкола «Ника»

Ангелина Семёнова заняла второе место в финальном заезде на 1 000 метров. Она уступила только представительнице Саратовской области Елизавете Янучек, оставив позади соперниц из Тверской, Воронежской, Астраханской, Свердловской, Московской областей, а также Москвы и Краснодарского края.

Ранее Ангелина Семёнова стала победителем соревнований на дистанции 500 метров.

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