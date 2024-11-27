Соревнования лучников в Великих Луках объединили 640 спортсменов из России и Белоруссии

19:18, 27 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области состоялись Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». В них приняли участие 640 спортсменов из 32 регионов России и Белоруссии. Спортсмены из Псковской области достойно представили свой регион, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

По результатам соревнований команда юниоров в составе Ильи Силаева, Владимира Фазанова и Александра Чернецова заняла второе место в дисциплине «блочный лук». Илья Силаев также занял первое место в личном зачёте.

Кроме того, псковские спортсмены выполнили нормативы. Кристина Снеткова получила звание мастера спорта России, а Александр Дунаев стал кандидатом в мастера спорта.