Соревнования лучников в Великих Луках объединили 640 спортсменов из России и Белоруссии
В Псковской области состоялись Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». В них приняли участие 640 спортсменов из 32 регионов России и Белоруссии. Спортсмены из Псковской области достойно представили свой регион, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
По результатам соревнований команда юниоров в составе Ильи Силаева, Владимира Фазанова и Александра Чернецова заняла второе место в дисциплине «блочный лук». Илья Силаев также занял первое место в личном зачёте.
Кроме того, псковские спортсмены выполнили нормативы. Кристина Снеткова получила звание мастера спорта России, а Александр Дунаев стал кандидатом в мастера спорта.
Соревнования лучников в Великих Луках объединили 640 спортсменов из России и Белоруссии
Турнир по таврелям с гарантированным призовым фондом не менее десяти тысяч рублей пройдёт в Великих Луках
Псковичка завоевала вторую медаль на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках