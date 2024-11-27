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Настрой боевой: артисты Ростовского академического симфонического оркестра едут с гастролями в Псков

Концерт Ростовского академического симфонического оркестра пройдёт на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 28 ноября. Коллектив находится в гастрольном туре, посвящённом 90-летию оркестра. Ранее артисты выступили с концертами в Воронеже и Москве, а теперь направились в Псков, сообщила директор РАСО Елена Банникова в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Настрой боевой, потому что уже отыграно два концерта. Мы находимся в гастрольном туре, посвящённом 90-летию оркестра. Уже сыграны концерты в Воронеже, в Москве. Концерт прошёл очень хорошо: крики «браво», «бис» и всё, что полагается прекрасному исполнению. Мы получили массу положительных отзывов и практически сразу – приглашение на следующий год для приезда в Москву. Мы надеемся, что псковский слушатель будет нас так же горячо принимать», – сказала Елена Банникова.

Она отметила, что в программе в первом отделении концерта псковичи услышат симфоническую фантазию Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе». Также гости филармонии услышат «Рапсодию на тему Паганини» для фортепиано с оркестром ля минор Сергея Рахманинова. Во втором отделении прозвучит симфония «Манфред» Петра Чайковского, которая была написана по мотивам драматической поэмы Дж. Г. Байрона.

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