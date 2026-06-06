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Общество

Лития на могиле Пушкина прошла в Святогорском монастыре

Лития прошла на могиле Александра Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах. Об этом сообщили в Пушкинском музее-заповеднике.

  • В день рождения Пушкина в Свято-Успенском монастыре совершили литию
    Фото: Пушкинский музей-заповедник
  • В день рождения Пушкина в Свято-Успенском монастыре совершили литию
    Фото: Пушкинский музей-заповедник
  • В день рождения Пушкина в Свято-Успенском монастыре совершили литию
    Фото: Пушкинский музей-заповедник
  • В день рождения Пушкина в Свято-Успенском монастыре совершили литию
    Фото: Пушкинский музей-заповедник
  • В день рождения Пушкина в Свято-Успенском монастыре совершили литию
    Фото: Пушкинский музей-заповедник
  • В день рождения Пушкина в Свято-Успенском монастыре совершили литию
    Фото: Пушкинский музей-заповедник
  • В день рождения Пушкина в Свято-Успенском монастыре совершили литию
    Фото: Пушкинский музей-заповедник
  • В день рождения Пушкина в Свято-Успенском монастыре совершили литию
    Фото: Пушкинский музей-заповедник
  • В день рождения Пушкина в Свято-Успенском монастыре совершили литию
    Фото: Пушкинский музей-заповедник

Как сообщили в районной газете «Пушкинский край», в церемонии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, депутат Законодательного собрания Псковской области Армен Мнакацанян, глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова, директор музея-заповедника Георгий Васильевич, местные жители и гости посёлка.

Добавим, Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском приняли гостей и участников не только из разных уголков Псковской области, но и из других регионов страны. 6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. Одним из самых зрелищных моментов праздника станет традиционное шествие делегаций муниципалитетов Псковской области. Организаторы праздника также анонсировали выступления Губернаторского симфонического оркестра региона, симфонического оркестра «Северная симфония» Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина и Александра Ф. Скляра вместе с группой «Ва-Банкъ».

Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут. Напомним, что мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

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