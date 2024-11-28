Лазавицкий переезд закроют в Великих Луках 1 декабря
Лазавицкий железнодорожный переезд в Великих Луках закроют 1 декабря с 8:00 до 20:00, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Переезд закроют в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного пути, пояснили в администрации.
Объезд будет осуществляться через автодорожный путепровод.
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