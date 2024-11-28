Спортивный проект ветеранов СВО Псковской области получил грант в один миллион рублей

10:20, 28 ноября 2024, ПАИ

Ассоциация ветеранов СВО Псковской области вошла в число победителей регионального грантового конкурса СО НКО с проектом «Патриотизм через спорт среди СВОих». Сумма поддержки со стороны региона составит 999 тысяч 350 рублей. Проект продлится с января по декабрь 2025 года.

Участники проекта пройдут курс по пулевой стрельбе и академической гребле с обученным тренерским составом, примут участие в семинарах по патриотическому воспитанию детей и молодежи с региональными и федеральными экспертами. Такие занятия, в частности, будут полезны для развития у ветеранов СВО ораторского искусства, чтобы затем проводить уроки мужества в школах Псковской области.

«Проект будет реализовываться под руководством обученных наставников, психологической службы, которые позволят участникам и ветеранам СВО стать активнее, по-другому взглянуть на свои физические возможности, - отметили в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области. - У нас есть большой опыт проведение патриотических встреч, есть уже и небольшая команда, которая рассказывает детям и молодёжи о себе и боевых товарищах. В регионе это показывает результативность, ветераны посредством общения и передачи опыта социализируются в обществе, поднимают уровень патриотического воспитания в регионе».

Вместе с участниками и ветеранами СВО спортом будут заниматься и школьники, перенимая у них опыт, отношение к жизни и патриотизм.

После проекта его координаторы намерены составить методические материалы по работе с участниками и ветеранами СВО; их тиражируют по всему региону.

Напомним, что по итогам грантового конкурса СО НКО Псковской области победителями стали 18 социальных проектов. Организации, которые будут заниматься из реализацией, получили гранты от полумиллиона до миллиона рублей.