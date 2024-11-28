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Общество

Ассоциация юристов в Псковской области реализует проект по методической поддержке ветеранов СВО и социальных координаторов

Псковское регионально отделение Ассоциации юристов России вошло в число победителей регионального грантового конкурса СО НКО с проектом «Объединяя усилия». Сумма поддержки со стороны региона составит 990 миллионов 820 тысяч рублей. Проект будет реализован с февраля до сентября 2025 года.

В рамках проекта проведут тренинги и практикумы для социальных координаторов. Программы мероприятий будут сфокусированы на актуальных вопросах юриспруденции и психологии. Обучение будет затрагивать не только юридические аспекты, но и эмоциональную поддержку. Ассоциация также предоставит методические наработки, материалы с учётом реальных потребностей и сложностей, с которыми сталкиваются социальные координаторы.

Методическая поддержка будет включать в себя подготовку методических рекомендаций, алгоритмов действий в кризисных ситуациях.

Специалисты, работающие с участниками СВО, должны обладать чёткими и доступными инструментами, которые помогут им в их ежедневной практике. Один из важных аспектов методической поддержки – информационные дайджесты, которые будут содержать юридическую информацию с проверенных ресурсов, полезные советы по профилактике выгорания, специалисты смогут там находить материал по актуальным вопросам, изучать практику других регионов или успешные кейсы.

При этом основное внимание будут уделять практическим навыкам и ясным инструкциям, которые можно применить непосредственно в работе.

Также проект рассчитан на поддержку участников СВО и членов их семей. Им будет предоставлена как непосредственная юридическая помощь от членов Ассоциации юристов России, так и опосредованно через социальных координаторов, которые пройдут обучение.

Напомним, что по итогам грантового конкурса СО НКО Псковской области победителями стали 18 социальных проектов. Организации, которые будут заниматься их реализацией, получили гранты от полумиллиона до миллиона рублей.

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