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Политика

Ирина Толмачёва вновь вошла в состав депутатского корпуса Псковского областного Собрания

Директор ООО «Псковагроинвест», депутат регионального парламента шестого созыва Ирина Толмачёва вновь вошла в состав депутатского корпуса законодательного органа – информация избирательной комиссии области о регистрации Ирины Толмачёвой депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва была официально представлена на 39-й сессии сегодня, 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Возвращение в региональный парламент связано с передачей партийного мандата «Единой России», ставшего вакантным после избрания Натальи Мельниковой сенатором России от Псковской области. В парламентских выборах 2021 года Ирина Толмачёва участвовала в составе партийного списка, что стало основанием для решения о наделении её депутатскими полномочиями.

Работой в Собрании Ирина Толмачёва будет заниматься без отрыва от основной деятельности. Депутат изъявила желание войти в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению, комиссии по противодействию коррупции и фракции партии «Единая Россия».

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